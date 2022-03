Mallorca Party Crailsheim

Freitag, 27.05.2022 Die beste Mallorca Party in der Stadt! Alle mit Malle Partyshirt (Bierkönig, Oberbayern etc.) erhalten 1 Free Shot an der Einlasskasse aufs Haus! Blumenketten gratis San Miguel Bier aus Spanien 22 verschiedene Cocktails 100% Mallorca Style Dazu bringt unser DJ Robin von Bierkönig alle Hits von der Insel für euch mit! Zusätzlich kommen noch 5 Live-Acts dazu. . . Isi Glück, Honk!, Micha von der Rampe, Specktakel, Mia Julia. Mehr Mallorca geht nicht! Wer das verpasst ist selber schuld! Es erwarten euch ein legendärer Abend.