Mallorca Party Night

Pack die gute Laune ein – wir bringen den Sound!

Erlebe eine Nacht voller Malle-Hits, Party-Classics und absoluter Eskalation – genau so, wie du es von der liebsten Partyinsel de Deutschen kennst!

Unsere DJs liefern dir die beste Gute-Laune-Musik:

Von Mitsing-Hymnen bis zu den ultimativen Abriss-Tracks – stillstehen ist hier keine Option!

Sommerfeeling mitten auf der Tanzfläche

Specials an der Bar

Party bis in die frühen Morgenstunden

Also schnapp dir deine Crew und mach dich bereit für eine Nacht voller Lachen, Tanzen und purem Mallorca-Vibe!

Dresscode: Sommerlich, bunt, verrückt!

Mallorca ruft – bist du bereit?