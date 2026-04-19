Mallorca Party Night

LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart

Pack die gute Laune ein – wir bringen den Sound! 

Erlebe eine Nacht voller Malle-Hits, Party-Classics und absoluter Eskalation – genau so, wie du es von der liebsten Partyinsel de Deutschen kennst! 

Unsere DJs liefern dir die beste Gute-Laune-Musik:

Von Mitsing-Hymnen bis zu den ultimativen Abriss-Tracks – stillstehen ist hier keine Option! 

 Sommerfeeling mitten auf der Tanzfläche

 Specials an der Bar

 Party bis in die frühen Morgenstunden

Also schnapp dir deine Crew und mach dich bereit für eine Nacht voller Lachen, Tanzen und purem Mallorca-Vibe!

 Dresscode: Sommerlich, bunt, verrückt!

Mallorca ruft – bist du bereit? 

Info

lka.png
LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart
Partys & Clubs
Google Kalender - Mallorca Party Night - 2026-05-13 21:00:00 Google Yahoo Kalender - Mallorca Party Night - 2026-05-13 21:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Mallorca Party Night - 2026-05-13 21:00:00 Outlook iCalendar - Mallorca Party Night - 2026-05-13 21:00:00 ical

Tags