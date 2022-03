Mallorca Party XXL **Disco Edition**

Reutlingen ! Es ist soweit. Die Party des Jahres steht an ! Wir holen unsere Lieblingsinsel zurück in den Pflaumenbaum & Prisma auf 2 Floors! Und als Ostersonntags Special holen wir den bekanntesten, abgefahrensten & sympathischsten Mallorca Superstar LIVE zu uns ! Im Gepäck bringt er seinen Buddy, den Mann mit der Strandfigur Pepe Palme mit. Dazu holen wir DJ Robin (Bierkönig) zu uns an die Decks. DJ Brause & DJ Nico D'Andrea bringen den Pflaumenbaum zum Beben ! Am Abend selber hauen wir noch einige Special's raus. Seid gespannt ! Es wird grandios ! Holt Euch schnell die limitierten Tickets online ab sofort oder ab dem 18.März unter den bekannten VVK Stellen!

** VVK Pflaumenbaum

** VVK American Store Reutlingen

** Einlass ab 18 Jahren

** DOUBLE TIME von 20-22 Uhr

** VIP Lounges Reservierung unter 0172/7384942

** 2G+ Regel (testen vor Ort möglich)