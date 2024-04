Mallorca-Sause in Ellhofen mit Ina Colada und vielen Mallorca-Newcomern

Exzessives Feiern, ungebremste Lebensfreude und eine Atmosphäre wie auf der Party-Insel Mallorca. Statt in den Flieger zu steigen und nach El Arenal zu reisen geht‘s am 27. April nach Ellhofen!

Am Samstag, den 27. April heißt es in der MORITZ-Eventhalle und im Außenbereich in Ellhofen (bei Heilbronn): Sommer, Sonne, Party-Spaß. Mit insgesamt zwölf Party-Kanonen, die aus der Eventhalle eine Partyhölle machen, ist der Mallorca-Spaß gesichert. Ina Colada, die Powerfrau aus dem Ruhrgebiet, wird sich die Ehre auf der Mallorca-Sause geben. In allen großen Party-Hochburgen von Ischgl über Lloret de Mar bis Palma de Mallorca heizt sie den Feiernden ordentlich ein und brachte schon drei Songs in die deutschen Single-Charts.

21 Uhr, MORITZ-Eventhalle, Ellhofen