Mallorca Sommer Festival 2025

Festplatz Tübingen Europastraße, 72072 Tübingen

Das Mallorca Sommer Festival ist mit Abstand Deutschlands größte und erfolgreichste Partyfestival Tour mit über 200.000 Besuchern im Jahr.

Schnappt euch eure Freunde und sichert euch jetzt eure Tickets für das Partyspektakel der Extraklasse und seid dabei wenn wir Tübingen mit 10 Top Acts zum geilsten Ort der Welt machen. Freut euch auf puren Festival Wahnsinn, die besten Live Acts der Partyschlagerszene, und tausende Feierverrückte Mallefans.

Festplatz Tübingen Europastraße, 72072 Tübingen
Festivals & Open Airs
