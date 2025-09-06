Mallorca Sommer Festival

Schnappt euch eure Freunde und sichert euch jetzt eure Tickets für das Partyspektakel der Extraklasse und seid dabei wenn wir Bad Mergentheim mit 10 Top Acts zum geilsten Ort der Welt machen.

Mit dabei sind: MIA JULIA, IKKE HÜFTGOLD, JULIAN SOMMER, ISI GLÜCK, CALVIN KLEINEN, LORENZ BÜFFEL, DJ ROBIN, RUMBOMBE, JULIAN BENZ. Bester Feiersound mit TIMO SCHEPPERT einer der angesagtesten und besten Partyschlager DJs auf diesem Planeten!

Unsere Bühnenshow 2025 wird noch gewaltiger als die letzten Jahre! Eine aufwendige Festival-Show mit in Deutschland einzigartigen Highlights: Mega LED Videowalls - Gigantische Feuershow mit 30 Feuerjets - Cyclone Pyroeffekte – XL Konzertbühne - Food Court

NEU: Mehr Platz für mehr Besucher, noch heftigeres Bühnenentertainment mit Special FX Feuerwerk während der gesamten Show! Bis zu 40 Meter hohe Feuersäulen, 2 x Aqua Breezer, mehr Fanartikel. Was bleibt sind unsere Getränkepreise.