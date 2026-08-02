Schnappt euch eure Freunde und sichert euch jetzt eure Tickets für das Partyspektakel der Extraklasse und seid dabei wenn wir Bad Mergentheim mit 12 Top Acts zum geilsten Ort der Welt machen.

Mit dabei sind: IKKE HÜFTGOLD, ISI GLÜCK, Oli.P, FRENZY, LORENZ BÜFFEL, CALVIN KLEINEN, DER ZIPFELBUBE, KREISLIGALEGENDE, HONK, NOISETIME, MARLIN BROWN. Bester Feiersound mit TIMO SCHEPPERT einer der angesagtesten und besten Partyschlager DJs auf diesem Planeten!

Jedes Jahr Größer! Jedes Jahr Spektakulärer! Jedes Jahr Geiler!

2026 kommt das Mallorca Sommer Festival mit einer komplett neuen, gigantischen und atemberaubender Bühnenshow nach; mit den stärksten Flamejets der Welt, XL LED Videowalls, aufwendigem Feuerwerk, glitzernder Pyrotechnik, großer Konzertbühne und vielem mehr - Wow-Effekt garantiert!

NEU: Mehr Platz für mehr Besucher, noch heftigeres Bühnenentertainment mit Special FX Feuerwerk während der gesamten Show! Bis zu 40 Meter hohe Feuersäulen, 2 x Aqua Breezer, mehr Fanartikel. Was bleibt sind unsere Getränkepreise.