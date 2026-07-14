Mallorca Total – Super Sommer Festival Böblingen

Die Stars der Playa de Palma in Böblingen auf dem Flugfeld! 🎉

Seid bereit, denn es wird episch! Mallorca-Vibes treffen das Schwabenländle, und wir bringen euch die ultimative Party– direkt aus dem Herzen der Playa de Palma! 🎶

Mega-Park, Bierkönig und Oberbayern – die größten Namen und die besten Stars Mallorcas kommen zu euch nach Böblingen! Erlebt den puren Partyrausch, wie ihr ihn sonst nur unter der Sonne Mallorcas kennt!

Ein Tag, eine Nacht, ein Erlebnis – unvergesslich und einmalig!

Auf über 4000m² Partyfläche feiern wir unter freiem Himmel! Freut euch auf Sonne, gute Laune und jede Menge Musik, die euch zum Tanzen und Mitsingen bringt. Das ist Sommer-Feeling pur!

📅 Merkt euch das Datum: 08. August 2026 !

Packt eure Freunde ein, zieht die Party-Outfits an und seid dabei, wenn Böblingen sich in die heißeste Party-Destination verwandelt!