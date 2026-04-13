MALMZEIT - Heavy-Metal-Lieferservice

Vom Untergrundphänomen zum nationalen Kulturgut: Die skandinavische Metalszene.

Wer könnte sie besser beleuchten als MALMZEIT, ein mutmaßlich einzigartiges Heavy-Metal-Duo, das bevorzugt im kammermusikalischen Rahmen auftritt. Bassist und Sänger Jörg Scheller und Gitarrist Jochen Neuffer sind stets adrett gekleidet, spielen ausschließlich im Sitzen und trinken bei ihren Auftritten kein Bier oder Schnaps, sondern ein Tässchen Tee. Zwischen ihren Songs, die einzig vom Wetter handeln, wird ebenso ausführlich wie gediegen geplaudert – in Fellbach vor allem über skandinavischen Metal, dessen Idiosynkrasien und die Heavy-Metal-Strickmeisterschaften in Finnland.