2026 ist noch jung, doch für Malou Lovis nimmt das Jahr schon ordentlich

Tempo auf. Noch bevor Malou Lovis am 28. Februar mit ihrer aktuellen Single „when I’m with you“ im deutschen ESC-Vorentscheid antritt, kündigt die Künstlerin bereits ihre nächste eigene Headline-Tour, die „soft season tour 2026“, an.

Der Startpunkt: ihr Sieg bei The Voice of Germany im Team von Bill und Tom Kaulitz in 2023. Was folgte, war mehr als ein TV-Moment. Malou Lovis ging als Support mit Tokio Hotel auf Europa-Tour, spielte 18 Shows unter anderem in Paris, Mailand, Madrid, Warschau, London und Stockholm. Dazu kam mit „One More Day“ der gemeinsame Titelsong zum Kinofilm „Momo“.

Malou Lovis stellt klar, dass sie ihren eigenen Weg als Künstlerin geht: Mit eigenen Songs, dem Debütalbum „things i wrote down last night“, einer ersten, nahezu ausverkauften Clubtour im letzten Jahr mit Themen wie Selbstfindung, Liebe, Queerness und gesellschaftlichen Erwartungen.

Mit ihrer aktuellen Single setzt sie diesen Weg konsequent fort: „Meine Intention war es einen Song zu schreiben, der nicht unbedingt den üblichen ESC-Erwartungen entspricht, mit dem ich mich aber wohl fühle und identifizieren kann.“ Noch bevor sie „when I’m with you“ am 28. Februar beim ESC-Vorentscheid live präsentiert, kündigt Malou Lovis mit der „soft season tour 2026“ bereits ihre nächsten Konzerte für den Herbst an. Dieses Mal mit 7 Stopps Deutschland.