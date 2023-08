Malte Herwig: Faking Hitler

Keynote der MWW-Tagung »F wie Fälschung«. Gefälschte Provenienzen in der Literatur und ihren Wissenschaften

Mit der Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher erhoffte sich das Nachrichtenmagazin Stern 1983 eine Sensation – und ging stattdessen mit einem der größten Fälschungsskandale in die jüngere deutsche Mediengeschichte ein. Der Podcast Faking Hitler (2019), geschrieben und gehostet von Malte Herwig, erzählt die wahre Geschichte hinter der Fälschung. Erstmals berücksichtigt werden dabei Audiokassetten, die der Autor 2018 im Keller des ehemaligen Stern-Reporters Gerd Heidemann fand. Die Aufnahmen geben Einblicke in die Denk- und Arbeitsweise des Fälschers Konrad Kujau und somit in das, was den Podcast mit dem Tagungsthema »gefälschte Provenienzen« verbindet: von der nachgeahmten Handschrift über fingierte Überlieferungsgeschichten bis hin zu Papieruntersuchungen durch das Bundeskriminalamt.

Malte Herwig hat als Autor für das Magazin der Süddeutschen Zeitung, Spiegel und Stern viele bedeutende Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart interviewt. Über manche von ihnen schreibt er danach Biografien. Zuletzt erschienen: »Meister der Dämmerung. Peter Handke« (Pantheon, 2020), »Die Frau, die Nein sagt« (Diogenes, 2021) und »Der große Kalanag« (2021, Penguin Verlag).