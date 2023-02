Malte & Mezzo

Eine Entdeckungstour nach dem Wesen der Musik

mit Werken von György Ligeti

Malte Arkona & Mezzo Moderation

SWR Symphonieorchester

Baldur Brönnimann Dirigent

Malte und sein kleiner, frecher und vor allem sehr interessierter Freund Mezzo sind ein eingespieltes Team. Liebend gerne gehen sie in der Welt der klassischen Musik auf Entdeckungstour. In diesem Konzert haben sie Großes vor, denn es geht um nichts weniger als das Wesen der Musik. Wie der berühmte Dirigent Leonard Bernstein einst fragte: »What does music mean?« – »Was bedeutet Musik?« –, so will auch Mezzo wissen, warum uns Musik fröhlich oder traurig macht, warum wir bei Musik anfangen zu tanzen und warum man sie manchmal einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

All diese Fragen werden beantwortet mit der Musik von György Ligeti (1923 – 2006), dessen hundertster Geburtstag im Jahr 2023 gefeiert wird. Seine Werke sind besondere Klangwelten, deren Entdeckung einem großen Abenteuer gleicht. Wenn gleichzeitig einhundert Metronome ticken, ist das schon Musik? Wie klingt das Weltall und wer sagt eigentlich, dass man bei Musik immer mitsingen können muss? Malte und Mezzo werden es mit Euch herausfinden und klingende Experimente wagen!

Ein Konzert für Kinder und Schüler der Klassen 2 bis 5