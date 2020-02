Maluma ist einer der größten Latin-Popstars unserer Zeit, er nahm Songs auf mit Madonna, Shakira, Jason Derulo und Ricky Martin, feierte viele ausverkaufte Konzerte in Europa, Nord- und Südamerika und spielt eine Hauptrolle im neuen Film mit Jennifer Lopez.

Nach der Veröffentlichung seines Albums "11:11" im Mai 2019 geht er erneut auf Tour und kommt dabei am 05.03.2020 auch in die Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle! Das Programm klingt vielversprechend: Futuristische Elemente, Laser, audiovisuelle Effekte, Pyrotechnik. Außerdem reist er mit seiner Liveband und zwölf Tänzern an, um das Publikum mit seiner Musik - einer Mischung aus Reggaeton, Mambo, Merengue und Balladen - mitzureißen und zu verzaubern. Maluma, Baby!