Malwerkstatt und Farblabor

Grün, gelb, orange, braun - diese Pflanzensäfte sind nicht zum Trinken da!!

In der Offenen Werkstatt des Stadtmuseums wird damit gemalt. Wachskreiden und Wasserfarben passen super zusammen in einem Bild. Was passiert eigentlich, wenn brauner und grüner Saft miteinander gemischt werden? Und lassen sich aus Pflanzensaft auch feste Farben herstellen?

Mit Reservierung eines Bastelzeitraums unter stadtmuseum@leonberg.de

Begleitveranstaltung zur Sonderausstellung

Blütenblätter

Aquarelle und Zeichnungen von Nathalie Wolff

Nathalie Wolff (Paris) zeigt im Leonberger Stadtmuseum ihre neuesten Aquarelle und Zeichnungen, die seit dem letzten Sommer entstanden sind. Bilder von Wiesenblumen, Obstbaumblüten, Blumensträußen, Blütenblättern …

Als kleine Zugabe werden auch ganz neue Arbeiten aus der Serie »Junges Gemüse« zu sehen sein: Mairübchen, Zwiebeln, Gurke …

Die Sonderausstellung ist vom 18.4. – 19.7.2026 zu sehen.