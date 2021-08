Aus vielem Kleinen ein großes Ganzes schaffen. Die Kunsthalle Göppingen bietet neben den Ausstellungsräumen auch ein wunderbares Atelier an, um selbst kreativ tätig zu werden. In diesem Atelier lädt die Kunsthalle zu einem Malworkshop ein, bei dem jeder sich einbringen kann. Aus vielen kleinen Leinwänden wird ein großes gemeinsames Bild entstehen. Je mehr Personen mitarbeiten, umso größer und schöner wird das gemeinsame Bild. Neben der Kunst geht es in diesem Workshop auch darum sich kennenzulernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und Freude zu haben.#offengeht das ist auch das Motto der Kunsthalle für diesen Workshop!