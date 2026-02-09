Jeden Samstag können Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren mit Kunstvermittler*innen des Hauses die aktuelle Ausstellung von Sibylle Bergemann besuchen.

Sibylle Bergemann war eine sehr bekannte Fotografin und deshalb beschäftigen wir uns in den kurzen Führungen jeweils mit unterschiedlichen Themen, die sie fotografiert hat. Im Atelier setzen wir das zuvor Gesehene in jeder Malzeit anders technisch um. Spaß ist garantiert.