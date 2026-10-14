Mama jazzt mit stirner

Die Vielfalt der Gruppe offenbart sich besonders in ihrem Repertoire. Die fundiert ausgebildeten und in verschiedenen Formationen bewährten Musiker spielen freudvollen, ehrlichen Jazz aus den Bereichen Swing, Hardbop, Latin und Funk.

Den Musikern Jürgen Stirner (bass), Johannes Röder (drums), Philip Walford (git), Martin Sandel (sax,fl) Heinrich Riedl (piano) und Engelbert Frey (vocal) gelingt es, zwar anspruchsvoll, aber entspannt ihr abwechslungsreiches Repertoire zu interpretieren. Die ehrliche Begeisterung des Sextetts ist in ihrem feinen, unprätentiösen Musizieren stets spürbar. Das kommt bei den Zuhörern ausgesprochen gut an.