Mama Mia – So rocken Sie Ihre Finanzen in jeder Lebensphase! - online

Vortrag von Marc Bischoff Anmeldung erforderlich

Beschreibung

Finanzielle Unabhängigkeit und finanzielle Gleichberechtigung bleiben für viele (werdende) Mütter ein ferner Traum. Unsere Gesellschaft erwartet, dass Frauen sich um die Kinder und den Haushalt kümmern – und dafür ihre Karriere und finanzielle Freiheit opfern. Diese Erwartungen beginnen oft schon während der Schwangerschaft, wenn werdende Mütter vor der Herausforderung stehen, berufliche Pläne mit den kommenden Veränderungen in Einklang zu bringen. Gerade jetzt ist es entscheidend, sich mit den eigenen finanziellen Zielen auseinanderzusetzen und die Weichen für ein stabiles und erfülltes Leben zu stellen. Deshalb möchte der Referent in diesem Vortrag Sie als (werdende) Mutter darauf aufmerksam machen, warum es so wichtig ist, dass Sie Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen. Außerdem zeigt der Vortrag Ihnen, welche Schritte Sie gehen können, um Kinderbetreuung, Elternzeit und finanzielle Selbstbestimmung zu vereinen.