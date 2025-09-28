Mama Muh liest

Mama Muh hat lesen gelernt und genießt es gemeinsam mit der Bauerntochter Tilly in die Welt der Bücher einzutauchen…

ob Pipi Langstrumpfs Abenteuer, verspielte Gedichte oder erstaunliche Tatsachen,

es gibt eine Menge zu entdecken zwischen den Buchdeckeln! Die Krähe findet das ärgerlich, sie kann nicht lesen und eine Kuh sollte das auch nicht, meint sie… aber dass in Bücher fast alles in Worten festgehalten ist,

was es auf der Welt so gibt, findet die Krähe dann doch interessant und beschließt ein paar offene Fragen selbst zu erforschen…