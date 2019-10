Vorlesen und Basteln mit Heike Umgelter für Kinder von 5 bis 7 Jahren.

Kühe finden es im Winter im Stall am allergemütlichsten – oder? Nun ja, normale Kühe vielleicht, aber Mama Muh nicht! Ihr ist langweilig, und so überredet sie ihre Freundin, die Krähe zu einem Ausflug nach draußen. Schließlich kann man ja auch mitten im verschneiten Winter so tun, als wäre Sommer!