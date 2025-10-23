Mama Muh ist eine Kuh! Aber keine gewöhnliche Kuh. Nur dumm rumstehen, Gras fressen und in die Gegend glotzen ist viel zu langweilig für sie.

Sie liebt Abenteuer und probiert zusammen mit ihrer besten Freundin, der Krähe, gern spannende Sachen aus und ist neugierig auf alles, was sie noch nicht kennt.

Eine lustige Geschichte nach den beliebten Bilderbüchern von Jujja Wieslander und Sven Nordqvist. Gespielt von Birgit Neemann von dem Mobilen Figurentheater Bremen.