Mamadou Diabate & Percussion Mania (BFA)

Der Meister des “Sprechenden Balafon” aus Burkina Faso - ein Feuerwerk von virtuosem Balafonspiel und Percussion! Mamadou Diabate & Percussion Mania zeichnet sich durch zwei Balafone als Lead-Instrumente aus. Damit ist das Projekt weltweit die einzige Formation dieser Art, und unterscheidet sich somit von allen anderen westafrikanischen Bands. Die musikalischen Dialoge und spektakulären Balafonduelle zwischen den beiden Cousins Mamadou Diabate und Yacouba Konate sind ein Höhepunkt eines jeden Konzertes.

Ab 19 Uhr wird es afrikanisches Essen geben:

Mix-Teller mit Fleisch:

Lamm stew (Lammgulasch geschmort in Tomaten und Gemüsesoße),

Beef Domoda (Rindergulasch gekocht in Erdnussbutter Soße mit Gemüse),

Chicken Yassa (Gebratene Hähnchenbrust geschmort in Zwiebel und Senfsoße) 12,00 €

Vegetarisch: Aloko (Gemüse-Pfanne mit Kochbananen),

Domoda (Saisonale Gemüse gekocht in Erdnussbuttersoße),

Panketo (Hefeteig Bällchen) 8,00 €

Mamadous Virtuosität ist herausragend – manche sagen, er hätte mehr als zwei Hände. Seine selbst entwickelte Technik ermöglicht es ihm, exquisite Balafon-Soli zu spielen, die den Eindruck erwecken, als würden drei Balafonisten zusammen spielen.

Sein neues Programm Seengwa (April 2022, Delicious Tunes Records ) ist eine Würdigung der schon fast vergessenen musikalischen Traditionen des Sambla-Volkes der gleichnamigen Region in Burkina Faso. Die Sambla gehören zu den sehr seltenen Völkern weltweit, die mit dem Xylophon (die Sambla nennen es Balafon) eine Sprache entwickelt haben. Sie stellt die in Musik übersetzte Tonsprache der Sambla dar und dient als “Ersatzsprache”. Musiker, die diese Sprache nicht verstehen, können dieses Instrument nicht beherrschen. Seengwa nimmt die Hörer auf eine Rhythmusreise-von der Tradition in die Moderne. Mamadou Diabate und Yacouba Konate liefern dafür den Grundton mit ihren zwei Balafons als Leadinstrumente und führen in afrikanische Sphären durch Djembe und Calabash, sowie E-und Bassgitarren.

Die außergewöhnliche Kreativität von Mamadou Diabate ist ein nie endender Strom musikalischer Schöpferkraft, die die besondere Kultur-und Musiktraditionen seiner Heimat am Leben erhalten.

Besetzung:

Mamadou Diabate (BFA) – Balafon

Hamidou Koita (BFA) - Drums, Kalabasse (eng. Calabash)

Yacouba Konate (BFA) - Balafon II

Seydou Dao (BFA) - Djembe

Byron Cortes (COL) - E-Bass

Klaus Ambross (AT) - E-Gitarre