Los Palms (AUS)

Los Palms servieren einen ansteckenden und hedonistischen Cocktail aus schrillem Surf-Rock, 60s Garage und 13th Floor-Psychedelia. Los Palms beschreiben ihren Sound als "Desert Jangle", mit Einflüssen von peruanischen Bands der 60er Jahre wie Los Saicos, Los Destellos & Los Holy's bis hin zu den modernen Bands The Brian Jonestown Massacre, Allah-Las und den Night Beats.

Los Palms sind eine australische Band, die 2019 auf Kaurna Land, Südaustralien, gegründet wurde. Die Gruppe besteht aus Gitarrist/Sänger Ant Candlish, Gitarrist Sam Arthurson, Bassist Nathan Solly, Schlagzeuger/Sänger Code Andrusko und Keyboarder/Sänger Will Bahnisch.

Seitdem die Band Ende 2022 bei Fuzz Club Records unterschrieben hat und die erste Pressung ihres Debütalbums „Skeleton Ranch" im November desselben Jahres bereits ausverkauft war, gewinnen Los Palms schnell an Popularität und haben die Bühne mit Bands wie The Babe Rainbow und The Murlocs geteilt. Jetzt, wo die zweite Pressung ihres Debüts in den Regalen steht, sind die Segel in Richtung internationaler Bühnen gesetzt.