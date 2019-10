Das Ma'alot Quintett gehört seit seiner Gründung im Jahre 1986 zu den weltweit führenden Kammermusikensembles. Vier erste Preise bei großen internationalen Kammermusik-Wettbewerben ebneten dem Bläserquintett den Weg zu bedeutenden Musikfestspielen, zu Produktionen an Deutschlands Rundfunkanstalten sowie zu einer viel beachteten regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland. Ein herausragender Erfolg war 1989 der erste Preis beim internationalen Wettbewerb der ARD in München.

Ausgedehnte Konzert-Tourneen führten das Ensemble durch die ganze Welt, so unter anderem nach Südkorea, mehrmals in die USA, sowie zum 25-jährigen Bühnenjubiläum in der Saison 2011 sowohl nach Südamerika als auch durch ganz Südost-Asien. Das Repertoire des Ensembles umfasst die gesamte Bläserquintett-Literatur von der Klassik bis zur Avantgarde. Alle Mitglieder des Ensembles spielen an Solo-Positionen in bedeutenden deutschen Orchestern oder lehren erfolgreich als Professoren an Musikhochschulen.