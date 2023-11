MAMI - Markelsheimer Mittwoch Advent Events

Die klassischen Weihnachtsmärkte gibt es auch 2023 wieder landauf, landab an den Wochenenden im Lieblichen Taubertal.

Einen anderen Weg geht der Tourismusverein Markelsheim (TVM) auch 2023 – mit vier Veranstaltungen jeweils mittwochs vor den Adventssonntagen. Den ersten bietet der Tourismusverein Markelsheim am 29. November ab 17 Uhr im Hof des Weinguts Braun in der Scheuerntorstraße 20. Im weihnachtlichen Ambiente gibt es hier einen kleinen Markt mit Blumen, Kränzen und Weihnachtsdekoration, Kinderperlenketten, Strickereien und Mühlenprodukten sowie Ständen mit Glühwein, gebrannten Mandeln, Waffeln, Honig, Bratwurst und Flammkuchen. Zudem gibt es weihnachtliche Live-Musik. Das zweite Advent-Event veranstalten die Weingärtner eG am 6. Dezember.

„Bei uns geht’s um die Wurst“ lautet das Motto des dritten Advents-MAMI am 13. Dezember, ab 17.30 Uhr auf dem Gelände der BAGeno Markelsheim. Umrahmt von Christbäumen werden verschiedene Bratwurst-Spezialitäten von Bison, Wagyu-, und Angusrind, Haus- und Wildschwein sowie Pute angeboten, dazu Weihnachtsbier vom Fass und Markelsheimer Glühwein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Bigband „Los Cravallos". Am 20. Dezember folgt ein weiterer Adventsmarkt, veranstaltet vom Gesangverein Liederkranz im Hof Model (Hauptstr. 48) in Markelsheim. Und damit nicht genug: Zwischen den Jahren gibt es noch einen fünften weihnachtlichen MAMI, veranstaltet vom Tourismusvereins-Mitglied Weinlaubenrestaurant Schurk. Insgesamt wird Markelsheim dann auf 14 MAMI im Jahr 2023 zurückblicken können.