MAMI - Markelsheimer Mittwoch Advent Events

Der Markelsheimer Mittwoch – kurz MAMI – ist seit 2022 ein fester monatlicher Programmpunkt im Wein- und Erholungsort der Großen Kreisstadt.

In der Vorweihnachtszeit bringen in diesem Jahr wieder drei Advent-MAMIs den Stadtteil zum Leuchten. Der zweite Termin findet am 12. Dezember als „MAMI am Freitag“ auf dem Gelände der Bageno statt. Das weitläufige Areal verwandelt sich dabei in Zusammenarbeit mit der Weingärtnergenossenschaft einen veritablen Weihnachtsmarkt.