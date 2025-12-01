MAMI - Markelsheimer Mittwoch Advent Events

Der Markelsheimer Mittwoch – kurz MAMI – ist seit 2022 ein fester monatlicher Programmpunkt im Wein- und Erholungsort der Großen Kreisstadt. In der Vorweihnachtszeit bringen in diesem Jahr wieder drei Advent-MAMIs den Stadtteil zum Leuchten.

Allen Veranstaltungen ist eins gemein: Heimelige, leuchtende Festatmosphäre und kommunikatives Miteinander bei leckeren Schmankerln.

Am 17. Dezember wird der Tourismusverein Markelsheim im Außenbereich des Restaurants „Ara“ Weihnachtszauber entfalten.