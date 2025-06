Zum Afterwork Chillout am Markelsheimer Mitwoch lädt am 6. August die Musikkapelle Markelsheim auf den historischen Fronhof in Markelsheim ein.

Die Blaskapelle Löffelstelzen umrahmt das Festle musikalisch. Für kleine (und große) Künstler steht ein Maltisch zur Verfügung. Es gibt Markelsheimer Wein, frisch gezapftes Bier und Laugensandwiches.