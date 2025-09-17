MAMI - Markelsheimer Mittwoch

Die Wochenmitte ist erreicht, der Akku von Körper und Seele kann eine Aufladung gebrauchen. Da kommt der „Markelsheimer Mittwoch“ (MAMI) gerade recht.

Die fünfte Auflage 2025 des vom Tourismusverein konzipierten After Work-Veranstaltungsformates findet am Mittwoch, 17. September, ab 18.30 Uhr im und am Kleintierzüchter-Heim in der Scheuerntorstraße statt. Veranstaltet wird dieser MAMI vom Kleintierzuchtverein Z 540 Markelsheim, der verschiedene Burger-Variationen vom Feuertisch anbietet. Dazu gibt es Markelsheimer Wein, Herbsthäuser Bier vom Fass und „Bleifreies“. Einen kleinen Barbetrieb gibt es ebenfalls. Untermalt wird die Veranstaltung mit Rock- und Countrymusik.