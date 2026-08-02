MaMi Spezial: Atemlos durch die Nacht mit Rainer Moritz

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim erklingen die größten Schlagerhits aus dem Südwesten (ja, auch zum Mitsingen!) in Markelsheim.

Rainer Moritz ist promovierter Literaturwissenschaftler, Honorarprofessor, ehemaliger Verlags- und Literaturhausleiter, Kritiker, Übersetzer, Autor. Zu uns aber kommt er in seiner Eigenschaft als leidenschaftlicher Schlagerfan.

Im Gepäck hat er sein schier endloses Fachwissen über die Die größten Hit aus dem Südwesten, so der Untertitel seines Buchs Ein Lied kann eine Brücke sein – und natürlich jede Menge Musik. Damit war er 2024 bereits bei der Winterlese zu Gast, dem Mergentheimer Indie-Büchermarkt. Damals blieb im Publikum vor Lachen kein Auge trocken, es wurde mitgesungen und innerlich geschwooft – dem Format geschuldet aber nur eine halbe Stunde lang.

Das reicht natürlich nicht, weder für die vielen Evergreens von Joy Fleming, den Flippers, Vanessa Mai & Co., noch für die funkelnden Entertainer-Qualitäten von Rainer Moritz. Mitsingen unbedingt erwünscht! Und weil das Ganze ein MaMi (Markelsheimer Mittwoch) Spezial darstellt, sorgt der Tourismusverein Markelsheim für die Getränke.

In Kooperation mit dem Tourismusverein Markelsheim e.V. und der Weingärtner Markelsheim eG.

Einlass: Ab 18:30 Uhr