Mit Isabell Sohn.

Viele Frauen kennen das Problem. Sie wissen, dass sie regelmäßig ihre Brust abtasten sollen, tun es aber aus verschiedenen Gründen nicht: Sie wissen nicht genau, was und wie sie richtig tasten sollen. Die MammaCare Methode wird zunächst an einem Silikonmodell geübt, das dem weiblichen Brustgewebe nachempfunden ist. In die Modelle wurden verschiedene Knoten und Gewebsstrukturen eingearbeitet. Im nächsten Schritt wird die erlernte Tasttechnik dann auf die eigene Brust übertragen. Einige Krankenkassen erstatten die Kursgebühr. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld bei Ihrer Krankenversicherung. Ein Kurs hat maximal vier Teilnehmerinnen.

Bitte mitbringen: Handtuch, Decke zum Liegen, Decke zum Zudecken