MAN WITH A MISSION

Eine Rockband, bestehend aus fünf ultimativen Lebensformen mit Wolfsköpfen und menschlichen Körpern. Sie eroberten 2010 die Musikszene im Sturm und sind seitdem mit bahnbrechenden Live-Auftritten nicht mehr aufzuhalten. Sie steuerten außerdem Titelsongs zu zahlreichen Werbespots, Animes, Dramen und Filmen bei und erreichten so ein breites Publikum. Ihr Erfolg reicht weit über Japan hinaus: Nach ihrem US-Debüt erregten sie weltweite Aufmerksamkeit. Die Band entwickelt sich stetig weiter und prägt die Musikszene. Im November 2021 und Mai 2022 veröffentlichten sie ihre ersten beiden Alben in Folge: „Break and Cross the Walls I“ und „Break and Cross the Walls II“. 2023 arbeiteten sie mit der Singer-Songwriterin milet an dem Hit „Kizuna no Kiseki / Koikogare“ zusammen, der zum Titelsong des Animes „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Swordsmith Village Arc“ wurde. Im Jahr 2024 starteten sie die „Nordamerika-/Großbritannien- und Europa-Tournee 2024 ‚Kizuna no Kiseki‘, präsentiert von Crunchyroll“. Mit ihren energiegeladenen Auftritten in Japan und international feiert die Band im Jahr 2025 ihr 15-jähriges Jubiläum.