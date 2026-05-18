MAN WITH A MISSION

‘MARKING NEW GROUND’ EUROPE SUMMER 2026

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Eine Rockband, bestehend aus fünf ultimativen Lebensformen mit Wolfsköpfen und menschlichen Körpern. Sie eroberten 2010 die Musikszene im Sturm und sind seitdem mit bahnbrechenden Live-Auftritten nicht mehr aufzuhalten. Sie steuerten außerdem Titelsongs zu zahlreichen Werbespots, Animes, Dramen und Filmen bei und erreichten so ein breites Publikum. Ihr Erfolg reicht weit über Japan hinaus: Nach ihrem US-Debüt erregten sie weltweite Aufmerksamkeit. Die Band entwickelt sich stetig weiter und prägt die Musikszene. Im November 2021 und Mai 2022 veröffentlichten sie ihre ersten beiden Alben in Folge: „Break and Cross the Walls I“ und „Break and Cross the Walls II“. 2023 arbeiteten sie mit der Singer-Songwriterin milet an dem Hit „Kizuna no Kiseki / Koikogare“ zusammen, der zum Titelsong des Animes „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Swordsmith Village Arc“ wurde. Im Jahr 2024 starteten sie die „Nordamerika-/Großbritannien- und Europa-Tournee 2024 ‚Kizuna no Kiseki‘, präsentiert von Crunchyroll“. Mit ihren energiegeladenen Auftritten in Japan und international feiert die Band im Jahr 2025 ihr 15-jähriges Jubiläum.

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Konzerte & Live-Musik
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