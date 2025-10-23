Mandé Sila feat. Habib Koité

Der „Grandseigneur“ westafrikanischer Musik mit brandneuer akustischer All-Star-Band! Mit Aly Keïta, Lamine Cissokho, Mama Koné.

Habib Koité – Songpoet, virtuoser Gitarrist und Geschichtenerzähler: Mit seinem faszinierenden Sound und der einnehmenden Bühnenpräsenz zählt der Künstler aus Mali zu den bekanntesten Musikern Afrikas.

Zusammen mit Aly Keïta und Lamine Cissokho hat er nun das Projekt „Mandé Sila“ ins Leben gerufen, das sich mit der Sprache und Kultur Westafrikas beschäftigt. Keïta begeistert am Balafon, Cissokho spielt meisterhaft die Kora und auch Koités langjähriger Perkussionist Mama Koné ergänzt das Ensemble perfekt.

„Mandé Sila“ ist nicht nur ein musikalisches Projekt, sondern ein Moment der kulturellen Begegnung und Harmonie zwischen den Künstlern. Das Repertoire besteht aus Originalkompositionen, die durch die meisterhafte Beherrschung der traditionellen Instrumente und die Verschmelzung verschiedener Stile – von westafrikanischen Rhythmen über orientalische und jazzige Einflüsse – lebendig werden.