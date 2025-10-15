Mandala Movie meets Mascotte

Stummfilm und Total Improvisation Kraut Space - Im Rahmen der Jazz- & Klassik Tage Tübingen 2025.

Anlässlich der „Jazz & Klassik Tage 2025“ begibt sich der „Total Improvisation Kraut Space“ von Mandala Movie zu einem Rendez-Vous der besonderen Art: mit historisch-stummem Zelluloid – très charmant! Der in Paris und Nizza spielende UFA-Film „Adieu, Mascotte“ aus dem Jahre 1929 mit Lilian Harvey wird von Mandala Movie live vertont – erweitert zum Sextett mit illustren Gästen.

Für diesen Anlass erweitert Mandala Movie das konsequent freie, verabredungslose Spiel zu einer strukturierten Kollektiv-Improvisation live zum Film gespielt– Surround Sound inklusive! Eine abgefahrene Sound-Collage zwischen Free-Jazz, Akkordeon und Theremin zu großartiger Stummfilmkunst aus einem anderen Jahrtausend – on va s’amuser!