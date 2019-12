Mandela Movie

Zum 8. Mal in Folge trifft sich die Band zur akustischen Improvisation im Theatersaal des Sudhauses.

Free Rock, Free Jazz, Free World Music, Psychedelic in alter Tradition: Kraut-Space, wie er sich schon in den späten Sechzigern, insbesondere in Deutschland entwickelt hat und seit über 30 Jahren von Mandala Movie gepflegt wird.

Gegründet von Schwoißfuaß- Mastermind Andre Schnisa, benannt nach einer seiner schönsten Kompositionen. Einzige Regel: Keinerlei Absprache vor dem Spiel und damit Jedes Mal ein neuer, ungewisser Start ins Abenteuer im Universum der Klänge- Dieses Mal wieder als Fest unter Freunden.

Treibstoff wie immer : der dazugehörige Space-Wine aus silbrigen Tanks…

Am Start: Önodidi Holzner: Keyboards, Percussion; Jürgen Kostmonaut: Percussion, Electronics; M.S.Toll: Bässe, Flöten ; Highner Reiff: Gitarren; KoMa Panke: Gitarre, Percussion; Volker Illi: Space-Wine Designer..... und...

Wie schon beim denkwürdigen Auftritt vor drei Jahren wird ALLfred Bast „der SEHER“, Mandala Movies Kraut-Space Improvisationen mit mehrdimensionaler Echtzeit- IPad- Malerei umweben, verfremden und erleuchten : „Der SEHER meets Mandala Movie 2.0“

Ein visueller Trip der Extraklasse! …und zuguterletzt natürlich ein begeistertes Auditorium, das zum träumen und Tanzen eingeladen ist!