Mandolinen- und Gitarrenorchester Ebnat

Zum zweiten Mal kommt das Ebnater MGO unter der Leitung von Ulrich Eckardt in die Kapelle. Es präsentiert moderne und klassische Werke unterschiedlicher Stilrichtungen, sowie poppige Hits aus der feinen Klangwelt der Zupfmusik.

So erklingen z. B. "Perfect" von Ed Sheeran oder auch "Pretty Woman" von James N. Howard neben Wiener Liedern u. a.

Der Verein blickt bereits auf 90 jahre Vereinsgeschichte zurück und besteht instrumental aus Mandolinen, Mandola, Gitarren und Kontrabass.