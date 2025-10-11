Große Songs, kleine Instrumente, größter Spaß.
Nur mit Mandoline, Ukulelen-Bass und Gitarre bringt das Trio aus Wetzlar seit 2010 Songs der größten Rockbands der Welt auf die Bühne. AC/DC, Metallica, Rammstein, Kiss, Guns´n´Roses, Johnny Cash, Steppenwolf, Nirvana, Monowar, Queen, Iron Maden, Led Zeppelin, Motörhead, Alice Cooper, Judas Priest, Rage Against the Machine und Pink Floyd werden interpretiert.
Alles im eigenen Mandowar-Sound und mit viel hessischem Humor. Das Trio steht für einen verblüffenden Stil-Crossover. Aus Metal und Rock wird Country, Polka, Hillbilly, Bluegrass oder Folk. Auch Schlagerzitate dürfen sein. Da verschmelzen Queen und Rage against the Machine schon einmal zu einem wilden Mashup. Ihre Songs werden milionenfach gestreamt. Spotify-Playlists wie „Acounstic Rock Covers“, „Country Metal“ oder „Fantasy Bard Songs“ präsentieren immer wieder Songs von Mandowar und sorgen für Fans aus der ganzen Welt.