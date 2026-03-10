Manege frei für Clownfrau Eliszi

Chaos, Musik und Poesie vereinen sich zu einem einzigartigen Familienerlebnis. Clownfrau Eliszi bringt die Manege zum Leuchten und das Publikum zum Staunen und Lachen.

Mit ihrem charmanten Humor, Gesang, Slapstick und Komik unterhält sie nicht nur die Kinder ab 4 Jahren, auch die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.

Die Altersangabe soll Ihnen lediglich eine Orientierungshilfe bieten, wenn Sie Vorführungen mit kleinen Kindern besuchen möchten. Generell gilt, dass auch junge Zuschauer in der Lage sein sollten, der Vorstellung für ca. 35 - 40 Minuten leise zu folgen. Hier ist jedes Kind unterschiedlich.

Unabhängig vom Alter muss jede Person eine gültige Eintrittskarte besitzen um das Theater zu besuchen!