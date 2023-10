Sie stand schon immer ganz oben auf seinem Wunschzettel, die Triobesetzung mit Gitarre, Orgel und Schlagzeug. Nach einigen Jahren intensiver Arbeit vorwiegend als Solist und in Duoformationen hat der mittlerweile in der deutschen Jazzgitarristenszene etablierte Wahlkonstanzer Manfred Junker Nägel mit Köpfen gemacht, ein wunderbar harmonierendes Dreigestirn zusammengestellt Mit Thomas Bauser an der Orgel und Tony Renold am Schlagzeug zelebriert das MANFRED JUNKER ORGAN TRIO alle Spielarten dieses facettenreichen Lineups, wandelnd zwischen raffinierter Komposition und ideenreicher Improvisation, wuchtiger Dichte und perlender Transparenz, lyrischer Melancholie und zupackendem Groove.

Besetzung:

Manfred Junker - Gitarre

Thomas Bauser - Orgel

Tony Renold - Schlagzeug