Manfred Koch: Rilke, Dichter der Angst

Manfred Koch zeigt in seiner neuen, Leben und Werk gleichermaßen in den Blick nehmenden Biographie, Rilke als hochsensibles Echolot und geschlechtlich fluidesten Dichter der heraufziehenden Moderne.

So entsteht die mitreißende Erzählung eines radikalen Lebens, das ganz Kunst sein will und dadurch eine Wahrnehmungssensibilität entfaltet, die erschreckend nah in Berührung kommt mit den Abgründen in ihm selbst und in seiner Zeit.