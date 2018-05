× Erweitern Internet Schloss Ludwigsburg

Es ereignete sich an einem verregneten Freitagnachmittag, irgendwann im Herbst 2009. Manfred Lindner, Soloklarinettist des Orchesters der Schlossfestspiele und damals Professor an der Essener Folkwang-Hochschule, wollte zu einem Konzert nach Warschau aufbrechen.

Die Musiker waren bereit zum Boarding am Flughafen Düsseldorf, als Lindner plötzlich feststellen musste, dass sein Instrument, mit dem er unter anderem Schumanns anspruchsvolle Fantasiestücke präsentieren wollte, verschwunden war. Die Biografie dieser Klarinette, ihre ganz persönliche Bedeutung für ihn und die ungeheuerliche Geschichte ihrer überraschenden Rückkehr acht Jahre später erzählt Manfred Lindner in dieser berührend- amüsanten Matinée im Ordenssaal. Eine Produktion der Ludwigsburger Schlossfestspiele in Zusammenarbeit mit dem Opernstudio Stuttgart.

Eine Beziehungsgeschichte mit Musik

FRANZ SCHUBERT »Der Hirt auf dem Felsen« D 965

ROBERT SCHUMANN Fantasiestücke für Klarinette & Klavier op. 73

JOHANNES BRAHMS Trio für Klarinette, Cello & Klavier a-Moll op. 114

WILFRIED HILLER »Die zerstreute Brillenschlange« für Erzähler, Klarinette & Bordun

Manfred Lindner Klarinette & Erzähler

Aoife Gibney Sopran

Claudio Bohórquez Violoncello

Kalle Randalu Klavier