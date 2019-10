Manfred Mann’s Earth Band

Manfred Lubowitz alias Manfred Mann hat Popmusikgeschichte geschrieben. Viele seiner Hits - von "Pretty Flamingo" über "Ha! Ha! Said The Clown", "Mighty Quinn", "My Name Is Jack", "Raggamuffin Man" bis "Blinded By The Light", “You Angel You” oder "Davy´s On The Road Again" - besitzen Klassiker Status. Keine Frage: Der gebürtige Südafrikaner hat ein gutes Händchen für zeitlose Songs. Seine Live Konzerte haben Kultstatus, die Earthband ist derzeit eine der besten Live Bands Europas! Davon kann man sich am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr in Heilbronn in der Harmonie überzeugen.

1971 gründete Manfred Mann seine legendäre EARTHBAND, mit der er in den 70ern und Anfang der 80er Jahre regelmäßig in den Charts war und europaweit in ausverkauften Hallen spiele. Berühmt wurde die Earthband damals nicht nur durch ihre sensationellen Livekonzerte, sondern auch durch Welthits wie die von Bruce Springsteen geschriebene Rock-Hymne „Blinded By The Light“ und die Bob Dylan-Komposition „Mighty Quinn“. Gründungsmitglied 1971 war auch Gitarrist Mick Rogers, der immer noch in der Band spielt.

Anfang 1992 wurde die 1988 aufgelöste Gruppe von Manfred Mann wieder ins Leben gerufen. Ein legendäres Live-Doppel-Album 1997 dokumentierte die Klasse dieser Band. Ein Auftritt bei Thomas Gottschalks TV Show Rockgiganten im November 2004 hatte die darauf folgende MMEB Tour ausverkaufen lassen. Im Dezember 2005 spielte Manfred Mann und sein ehemaliger Sänger Chris Thompson bei der Night of The Proms, begeisterte mit seinen Riesenhits und wurden mit Standing Ovations verabschiedet.

Seit 2011 ist Manfred Mann`s Earthband mit neuer Stimme auf Tour:

ROBERT HART (ex Bad Company). Dank Robert Hart ist das Programm der Earthband wieder rockorientiert.Neben den beiden Earth Band-Gründern Manfred Mann (keyboards & vocals) und Mick Rogers (guitar & vocals) gehören außerdem Steve Kinch (bass) sowie Jimmy Copley (drums) zur Besetzung der Earth Band.