Hits wie „Blinded By The Light“, “Davy’s On The Road Again”, “Mighty Quinn”, “For You” hat jeder im Ohr. Verantwortlich für all diese unsterblichen Musik-Perlen ist seit über fünf Jahrzehnten Manfred Mann mit seiner legendären Earth Band.

Dieser Garant für hochkarätige Liveunterhaltung kommt für eine Show am 13. März 2026 nach Sinsheim in die Dr.-Sieber-Halle. Berühmt wurde die Earth Band direkt nach ihrer Gründung durch Ihre sensationellen Livekonzerte. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Gründungsmitglied 1971 war Gitarrist Mick Rogers, der immer noch in der Band spielt. Anfang 1992 wurde die 1988 aufgelöste Gruppe von Manfred Mann wieder ins Leben gerufen. Seit 2011 ist Manfred Mann‘s Earth Band mit neuer Stimme auf Tour: Robert Hart (ex Bad Company). Dank ihm ist das Programm der Earth Band noch rockorientierter. Wenn sie heute auftritt ist es, als seien sie „in einen Jungbrunnen“ gefallen, wie das Magazin „eclipsed“ im vergangenen Jahr schreibt. Die „Schwäbische Zeitung“ skizziert Manfred Mann als einen „geheimnisvollen Magier“ wie er „halb verdeckt hinter seinen Instrumenten saß: Keyboard, Orgel, E-Piano, Synthesizer, die von Manns jahrzehntelanger und nachhaltiger Liebe zu seinen Instrumenten erzählen“. Den Tasten entlockt der Bandleader eben jene Töne, aus denen die unvergesslichen Ohrwürmer sind. Ursprünglich stammen die meisten Songs aus der Feder anderer, Dylan und Springsteen zumeist. Aber Manfred Mann nimmt sich ihrer an, macht sie sich zu eigen und in den meisten Fällen sogar erfolgreicher als die Originalversionen. Bei den Liveauftritten gibt der Bandchef den Ton an, aber er lässt seinen exzellenten Musikern reichlich Spielraum. Heraus kommt, wie die Berliner Morgenpost urteilt, eine Show „voll mit allerfeinstem, handgemachtem Rock“.