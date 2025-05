Auch nach über einem halben Jahrhundert sind Manfred Mann und seine Earth Band nicht müde.Seit der südafrikanische Keyboarder Manfred Mann seine Earth Band 1971 gründete ist nun mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen.

In dieser langen Bandgeschichte haben Manfred Mann und seine Earth Band einiges ausprobiert, so dass es schwer fällt diese Ausnahmeband in eine musikalische Schublade zu stecken: Blues Rock, Jazz Rock, Progressive Rock, Rhythm `n` Blues markieren einige wenige Eckpunkte des musikalischen Spannungsfeldes, in dem sich die Manfred Mann´s Earth Band bewegt.

Nach den ersten Alben folgte auch der Erfolg in den internationalen Charts, Songs wie „Blinded by the light“, „I came for you“ und „Davy´s is on the road again“ führten nicht nur zu kommerziellem Erfolg, sondern wurden zu Klassikern. So ist es wenig verwunderlich, dass die Band nicht nur Musikkennern ein Begriff ist. Neben den Charterfolgen erspielte sich die Manfred Mann´s Earth Band den Ruf einer außergewöhnlichen Liveband. Seit ihrer Gründung hat sich die Band von den Clubs in die renommierten Hallen hochgespielt und geht auch heute noch regelmäßig auf Tour, um das Publikum live zu begeistern. Und, abgesehen von einer kurzen Bandpause, tut die Manfred Mann´s Earth Band seit gut 50 Jahren genau das: sie begeistert immer wieder ihr Publikum!

Neben Bandgründer Manfred Mann (Keyboard, Gesang) ist auch Gründungsmitglied Mick Rogers (Gitarre, Gesang) noch immer mit von der Partie. Komplettiert wird die legendäre Band durch Steve Kinch (Bass) und John Lingwood (Schlagzeug), seit 2011 ist Robert Hart (Gesang) die neue Stimme der Manfred Mann´s Earth Band.