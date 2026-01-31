Konzert mit Manfred Mann (Keyboard, Gesang), Mick Rogers (Gitarre, Gesang), Steve Kinch (Bass), John Lingwood (Schlagzeug) und Robert Hart (Gesang).

In mehr als fünf Jahrzehnten schrieb „Manfred Mann´s Earth Band“ Musikgeschichte und hat bis heute einen enormen Fanzirkel rund um den Globus. Ihre Wurzeln liegen in den frühen 1960er Jahren: 1962 nämlich gründete der gerade 22 Jahre alte Manfred Mann seine erste Band, der er der Einfachheit halber schlicht seinen Namen gab. Schnell sammelte Mann mit Popmusik Erfolge in den Hitparaden.

Zum Ende der 1960er Jahre erfüllte den ambitionierten Musiker dies nicht mehr. Nach ein paar Jahren auf Tauchstation hob er seine Earth Band aus der Taufe und wurde noch erfolgreicher. Die einzigartige Kombination von Rockmusik und Jazzelementen elektrisierte Fans überall auf der Welt. Erfolgstiteln anderer Musiker drückte Manfred Mann seinen unverwechselbaren musikalischen Stempel auf. Die Earth-Band-Versionen der Bob-Dylan-Songs „Blinded By The Light” oder „Mighty Quinn” und viele viele andere sind längst Klassiker. Und was die hochkarätig besetzte Formation live abliefert, ist absolute erste Liga.