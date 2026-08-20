Manfred Maurenbrecher

Der Singer-Songwriter aus Berlin mit seiner aktuellen CD „vielleicht vielleichter“.

Mit nunmehr 75 kommt „Mauri“ wieder einmal in die BASTION und stellt neben seinen alten Hits seine hochgelobte aktuelle CD „vielleicht vielleichter“ vor und beweisst einmal mehr, dass er der beste Geschichtenerzähler, Menschen-Beobachter und Zeitgeist-Versteher unter Deutschlands Singer-Songwriter ist. Es gelingen dem früheren Kleinkunstpreisträger wunderschöne kleine Melodien und Beziehungslieder, aber eben auch der „Talking Blues“ zu gesellschaftlichen Beobachtungen.

Er schrieb für viele KünstlerInnen Texte (Ulla Meinecke u.v.m.) und wird von KollegInnen verehrt und geliebt. So schrieb Konstantin Wecker: „Würde es Mauri nicht geben, man müsste ihn erfinden…“

Maurenbrecher ist ein Unikat, etwas Besonderes, nicht jederfraus Geschmack – aber auf jeden Fall ein echtes Kleinkunsterlebnis.