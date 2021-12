Manfred Osten, Dominik Alscher - Die Welt, »ein großes Hospital«

Mit dem Wissen um die Corona-Pandemie liest der Jurist und Kulturhistoriker Manfred Osten Goethe noch einmal neu und entdeckt eine Fülle von überraschenden Einsichten:

Bereits 1787 beschreibt Goethe in einem Brief an Charlotte von Stein das Zukunftsmodell einer globalen Gesellschaft, in der „die Welt ein großes Hospital und einer des anderen humaner Krankenwärter werden wird.“ Das „große Hospital“ kann gedeutet werden als Weltmetapher des 21. Jahrhunderts im Zeichen einer globalen Immunschwäche. Goethe mahnt, die Natur als ein Universum unendlicher Wechselwirkungen zu verstehen; Manfred Osten setzt nun Goethes Überlegungen zum Zustand der Welt in neue Zusammenhänge. Manfred Osten ist seit 1995 Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung. Zusammen mit Alexander Kluge entstanden dreißig Fernseh-Gespräche zu den Themen Philosophie, Musik, Literatur, Geschichte und zu Japan. Er kommt ins Gespräch mit Dominik Alscher, Leiter des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart und Professor an der Universität Tübingen. „Die Welt, ‚ein großes Hospital‘“ ist 2021 im Wallstein Verlag erschienen.

In Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsclub im Literaturhaus

Lothar Müller (Moderation)