Manfred Zach: Monrepos oder die Kälte der Macht

Ein schonungsloser Blick ins Herz der deutschen Politik: Manfred Zach, ehemaliger Regierungssprecher Baden-Württembergs, gewährt in diesem Schlüsselroman einen einzigartigen Einblick in die Ära von Helmut Kohl und Lothar Späth.

Mit der Präzision des Insiders und dem Gespür des Erzählers entlarvt er Machtspiele, Intrigen und die Einsamkeit an der Spitze. Ein faszinierendes Psychogramm der Stuttgarter Landespolitik und der damaligen Bonner Republik überhaupt - der Klassiker über Politik und ihre Abgründe.

Die Veranstaltung wird moderiert von Hubert Klöpfer.

Manfred Zach, 1947 in Bad Grund im Harz geboren, studierte Jura in Heidelberg. Er war baden-württembergischer Regierungssprecher in den Jahren 1987 bis 1991 sowie Ministerialdirigent im Gesundheits- und Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg. Bei Klöpfer & Meyer sind mehrere erfolgreiche Bücher von ihm erschienen, u. a., sein Roman Die Bewerbung sowie seine kleine Geschichte der Bürokratie: Gauner, Pinsel, Chicaneure.