Manga Day 2026 mit exklusivem „Naruto“-Quiz

Am 26. September 2026 findet der diesjährige Manga Day statt. An diesem Tag kannst du dir bei uns am Manga Day-Aktionsstand kostenlose Leseproben ausgewählter Manga sichern.

Wähle aus 26 Sonderproduktionen maximal drei Hefte aus und entdecke die Welt der Manga von beliebten Klassiker-Serien bis hin zu Neuheiten. Als Highlight erwartet dich ein Quiz zur beliebten Reihe „Naruto“: Beantworte die Fan-Fragen, entschlüssele das Lösungswort und freu dich über ein exklusives Geschenk – Nur am Manga Day und nur in deinen Thalia Buchhandlungen! Solange der Vorrat reicht.