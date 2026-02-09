Manga Design-Workshop

Entwerfe deine eigene Manga-Tasche

Im Workshop gestaltet ihr eine typische Chibifigur mit großen Augen, stylischen Haaren und einem kleinen Körper. Zusätzlich können Tiere im Manga Stil oder Pokémon als Motiv gewählt werden. Anschließend übertragt ihr euer Lieblingsmotiv mit farbigen Stoffmarkern auf eine Leinentasche.

Mitzubringen: Bitte Bleistifte in 2B und 4B, Radiergummi, schwarze, dünne Fineliner, einen Zeichenblock, sowie Getränke mitbringen. Das übrige Material wird von der Bibliothek bereitgestellt.

Für Kinder ab 10 Jahren.